Atividade industrial na zona do euro sobe em novembro O índice dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial na zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda) subiu para 51,2 em novembro, de 50,7 em outubro, atingindo o maior nível em 20 meses, de acordo com dados da Markit Economics. Trata-se do segundo mês consecutivo em que o índice mostra expansão, ao ficar acima de 50. Economistas esperavam que o índice subisse para 51,0, em linha com a estimativa divulgada na semana passada.