Atividade industrial recua em julho e mantém alta no acumulado do ano O Indicador do Nível de Atividade da indústria apurado pela Fiesp/Ciesp caiu 2,7% em julho ante junho na base com ajuste sazonal. Na série sem ajuste sazonal (sem considerar os efeitos temporais, o recuo foi de 2% na mesma base de comparação. A pesquisa revelou que atividade industrial caiu 0,2% em julho ante julho de 2004, enquanto no acumulado de janeiro a julho de 2005 a alta foi de 3,9% sobre o mesmo período do ano passado. O levantamento mostrou uma queda de 2,7% nas vendas reais da indústria paulista em julho ante junho. E, ao mesmo tempo, o nível de utilização da capacidade instalada recuou de 82,8% em junho para 81,1% em julho passado.