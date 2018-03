Atividade industrial sobe no meio-oeste dos EUA

A atividade acelerou em todos os quatro setores industriais que compõem o índice, em outro sinal de que a economia norte-americana está saindo da pior desaceleração desde a Grande Depressão. Os ganhos do setor industrial regional ficaram bastante próximos ao índice de produção industrial do Fed, que apontou um crescimento de 1,1% em novembro. Ambos os dados medem o número de horas trabalhadas durante o mês, embora o Fed olhe para outros fatores em seu índice nacional.

Em relação a novembro do ano passado, o índice de atividade do meio-oeste caiu 10,0%, ante um declínio de 4,4% ao ano da leitura nacional em novembro. A região do meio-oeste é composta pelos cinco Estados que formam o distrito do Fed de Chicago: Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin e Iowa.

Dos quatro setores industriais, a produção de aço registrou o ganho mais acentuado na região, com um crescimento de 2,5% em novembro. No entanto, a leitura continua 21,1% abaixo do nível registrado há um ano. Em termos nacionais, a produção industrial subiu 1,1% em novembro, com um declínio de 14,3% ao ano.

A produção regional de automóveis cresceu 1,1% em novembro, depois de um ganho de 1,5% em outubro, segundo o Fed de Chicago. Na comparação anual, a produção de automóveis caiu 9,5% em novembro. Em termos nacionais, a produção de automóveis cresceu 0,9% em novembro, com um declínio de 3,4% na comparação anual. As informações são da Dow Jones.