Atividade na indústria paulista cresce 1,9% em fevereiro O Indicador do Nível de Atividade (INA) da indústria paulista subiu 1,9% em fevereiro em relação a janeiro deste ano, já considerado o ajuste sazonal (com efeitos temporais). O indicador foi divulgado hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo(Ciesp). Sem ajuste sazonal, a oscilação em fevereiro sobre janeiro foi de 0,2%, enquanto que, na relação fevereiro de 2005 sobre fevereiro de 2004, o INA subiu 9,2% (sem ajuste sazonal). No bimestre janeiro/fevereiro deste ano, a alta do indicador foi de 6,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Capacidade instalada Segundo o documento Levantamento de Conjuntura da Fiesp/Ciesp, o nível de utilização da capacidade instalada da indústria paulista ficou em 79,5% em fevereiro, estável ante o índice apurado em janeiro, de 79,4%. O maior uso da capacidade instalada foi verificado no segmento de veículos automotores, de 92,1% em fevereiro, seguido por metalurgia básica (87,5%), celulose e papel (85,5%), equipamentos de escritório e informática (84,7%) e produtos minerais não-metálicos (84,2%). A menor utilização da capacidade instalada foi constatada no setor de edição, impressão e reprodução de gravações (67,2%) e de alimentos e bebidas (69,4%). Salários e horas trabalhadas O levantamento apurou ainda que o total de horas pagas na indústria paulista diminuiu 0,4% em fevereiro ante janeiro, enquanto que as horas trabalhadas na produção subiram 0,9%. O total de salários nominais teve leve oscilação de 0,2% em fevereiro ante janeiro, enquanto que os salários reais apresentaram ligeira queda de 0,2% utilizando como deflator o IPC-Fipe. O total de vendas nominais da indústria cresceu somente 0,1% em fevereiro ante janeiro. Porém, em relação a fevereiro de 2004, as vendas nominais subiram 31,4% e as vendas reais, utilizando-se o deflator IPA setorial, o crescimento de fevereiro de 2005 sobre fevereiro de 2004 foi de 15,3%.