Atividade na indústria paulista cresce 4,6% no 1º trimestre O Indicador do Nível de Atividade (INA) da indústria paulista, apurado pela Fiesp e pelo Ciesp, cresceu 1,1% em março, ante fevereiro, com ajuste sazonal (considerando os efeitos temporais). No cálculo sem ajuste sazonal, a alta foi de 9,7% na mesma base de comparação. Ante março de 2004, o INA cresceu 1,7%. No acumulado janeiro-março de 2005, a atividade da indústria paulista cresceu 4,6% ante o mesmo período do ano passado. As vendas reais da indústria tiveram um incremento de 16,3% em março, ante fevereiro, e de 9% ante março de 2004. O total dos salários reais pagos pela indústria paulista cresceu 2,6% em março, ante fevereiro, e 10,6% ante março do ano passado.