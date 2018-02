Atividade no setor de serviços cai em outubro nos EUA O índice sobre a atividade do setor de serviços nos Estados Unidos, medido pelo Instituto para Gestão de Oferta (ISM), caiu para 50,6 em outubro, ante 50,9 em setembro. O resultado contrariou a previsão dos economistas, que esperavam aumento do indicador para 52. No entanto, a leitura divulgada hoje, acima de 50, ainda indica expansão do setor de serviços no país.