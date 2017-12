Atividade, vendas e salários crescem na indústria em agosto O Indicador de Nível de Atividade (INA), apurado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), subiu 1,8% em agosto sobre julho. Na comparação com agosto de 2003, a alta foi de 10,4% e, no acumulado de janeiro a agosto, a atividade da indústria paulista cresceu 7% sobre o mesmo período do ano passado. O total de vendas reais na indústria paulista, também apurado pela Fiesp, cresceu 4% em agosto contra julho. Na comparação com agosto de 2003, as vendas subiram 22,3%. No acumulado do ano até agosto, a alta foi de 19,3% sobre o mesmo período do ano passado. Salários na indústria O levantamento de conjuntura da Fiesp mostra que, em agosto, o total de salários reais da indústria paulista cresceu 0,6% sobre julho. Na comparação com agosto de 2003, a alta foi de 10%. No acumulado do ano até agosto, o total de salários reais da indústria paulista teve um incremento de 9,3% sobre o mesmo período do ano passado.