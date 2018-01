Ativos cambiais de bancos falidos elevam arrecadação O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, afirmou nesta segunda-feira à tarde que existe a possibilidade de obtenção de uma receita extraordinária da ordem de R$ 2,5 bilhões com a tributação, no momento do resgate, dos ativos cambiais dos bancos em processo de liquidação pelo Banco Central (BC). "Há muitos bancos em processo de liquidação que têm ativos cambiais, cuja tributação se dá pelo resgate", disse o secretário, lembrando que esses ativos são de renda variável. "Ao se fazer o leilão dos ativos, ocorrerá o resgate desses títulos e a tributação (imposto de renda e contribuição social) será recolhida pelo BC", acrescentou. Segundo Maciel, houve a intenção de obter essa receita extra neste ano, o que não foi possível devido à falta de tempo hábil para tanto. "Não o fizemos por conta do tempo. Percebi a existência disso em setembro", afirmou. Embora não tenha estimado valores, o secretário também disse que há um potencial de arrecadação significativo com o começo da tributação sobre o lucro das empresas brasileiras ou coligadas com negócios no exterior. O secretário também defendeu a revisão do processo de execução fiscal, que ele considera hoje "extremamente ineficiente". "Não pelas pessoas, mas pela concepção. Usamos a Justiça para cobrar coisas que sequer estão sendo questionadas judicialmente", afirmou.