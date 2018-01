Ativos do Bradesco crescem 12% com BBV O Bradesco informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alguns resultados consolidados já considerando os números do BBV Brasil, com base em 30 de setembro de 2002. Segundo a instituição, seus ativos totais aumentarão 12%, para R$ 156,938 bilhões após a aquisição do BBV. O saldo de aplicações financeiras subirá 21,8%, para R$ 15,082 bilhões, e o montante de títulos e valores mobiliários crescerá 10,3%, totalizando R$ 41,477 bilhões. Segundo o Bradesco, o montante de empréstimos alcançará R$ 59,305 bilhões, com aumento de 10,6%, considerando o balanço de 30 de setembro passado. O total de clientes do banco passa a 14,3 milhões, com alta de 10%, considerando os números consolidados. Já o número de agências no País aumenta 15%, para 3.366 unidades. O Bradesco, que já possuía sete agências no exterior, agregou mais uma com a compra do BBV Brasil. O montante de postos de atendimento evoluiu 4,3%, para 1.851 unidades. Não houve alteração no número de agências do Banco Postal, que hoje alcança 2.535 unidades. Depósitos O valor de depósitos do Bradesco, com a compra do BBV Brasil, passa a R$ 61,871 bilhões, equivalente a um aumento de 10,7%. Deste total, R$ 11,682 bilhões são depósitos à vista (+2%), R$ 29,389 bilhões à prazo (+21%), R$ 20,730 bilhões em poupança (+3%) e R$ 70 milhões de depósitos interfinanceiros (+191,7%). O montante de captações no mercado aberto ficou em R$ 7,764 bilhões, com alta de 7,4%. O resultado de fundos e carteiras administradas evoluiu 4,3% com a compra do BBV Brasil, atingindo R$ 61,601 bilhões, segundo o balanço de 30 de setembro de 2002. O patrimônio líquido estimado pelo Bradesco para o BBV Brasil, em 31 de dezembro passado, é de R$ 2,450 bilhões. BBV Brasil continuará a atender "de forma habitual" O Bradesco afirmou em fato relevante que sua intenção é de que o BBV Brasil continue a atender seus clientes "de forma habitual". Segundo a instituição, os clientes do BBV Brasil também passarão a contar, após a conclusão da negócio entre as partes, com todos os produtos e serviços oferecidos pelo Bradesco. Papéis do Bradesco sobem 0,31% na Latibex As ações do Bradesco negociadas no Latibex (mercado acionário em euros para empresas latino-americanas da bolsa de Madri) registravam às 9 horas desta manhã (horário de Brasília) um alta de 0,31%. Já as ações ordinárias da Bradespar registravam queda de 1,96% e as preferenciais caiam 0,57%. O índice geral do Latibex registrava uma queda de 0,42%.