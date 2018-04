Atlas de Competitividade avalia 645 municípios de SP Uma parceria entre a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo desenvolveu o site Atlas da Competitividade da Indústria Paulista. Disponível a partir desta segunda-feira, 9, o site reúne mais de dois mil mapas e analisa de forma detalhada os 645 municípios e os 287 setores da indústria do Estado de São Paulo. As cidades são avaliadas quanto a sua importância em relação ao Estado em determinada atividade, número de empresas industriais, número de empregados na indústria, escolaridade dos funcionários, salários pagos e porte das empresas industriais. "O Atlas é um mapa da indústria de São Paulo, que apresenta vários tipos de indicadores, não só regionais como indicadores sobre emprego e produtividade", afirmou o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Carlos Pacheco. Segundo ele, o levantamento aponta que São Paulo tem perdido posição do ponto de vista da indústria nacional, mas tem mantido atividades de maior valor agregado. "Essa atividade significa que a produtividade média da indústria de São Paulo é maior do que a restante do País", diz Pacheco. O secretário-adjunto ressalta ainda que está ocorrendo um processo de desconcentração industrial há mais de 25 anos da capital para outras regiões. "É um processo de interiorização do desenvolvimento, que é a migração da indústria para o interior paulista", afirma.