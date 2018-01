Ato "Chega de Confisco" chega à Câmara de SP Cerca de 100 entidades de trabalhadores e empresários se reúnem na Câmara dos Vereadores na capital paulista, para participarem do ato "Chega de Confisco". O movimento é contra a correção de 8% do imposto de renda de pessoa física, conforme prometeu o presidente Lula. Cálculos do Sindicato dos Auditores da Receita Federal (Unafisco) apontam uma defasagem de 45,98% na correção por causa da inflação dos últimos dez anos. "Queremos fazer pressão para que a tabela seja integralmente corrigida, porque não é concessão. Se o governo não corrigir é ilegal essa tributação", diz Silvana Campos, diretora de Articulação do sindicato. O ato reúne médicos, jornalistas, professores, auditores, advogados, enfermeiros, juízes, procuradores, artistas, motoristas, metroviários, economistas, engenheiros, contadores, funcionários públicos municipais, estaduais e federais. Os profissionais estão representados por entidades que apóiam o movimento, como a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP) e a Força Sindical.