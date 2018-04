Ato de metalúrgicos bloqueia Via Anchieta em frente à Volks

Cerca de 200 metalúrgicos realizaram na manhã desta quarta-feira, 11, uma manifestação na Rodovia Anchieta e nos arredores da empresa Volkswagen, na região de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista. O protesto é contra demissões e exige também responsabilidade social de empresários, banqueiros e governo do Estado. A manifestação integra Dia Nacional de Luta organizado pela CUT Veja também: Reino Unido tem maior desemprego em 9 anos Entenda o novo plano dos EUA para resgatar bancos De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O ato interditou a Rodovia, no sentido litoral, às 9 horas, permanecendo por cerca de 15 minutos. A pista marginal sul da Via Anchieta, na altura do KM 23, ficou congestionada em mais de um quilômetro. Segundo a concessionária Ecovias, o fluxo de veículos estava normalizado por volta da 10 horas.