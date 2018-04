Atrasa anúncio dos detalhes de Jirau Apesar de ter sido prometida sua publicação para ontem, a licença para a instalação do canteiro de obras da usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira (RO), permanecia inédita até o fechamento desta edição. As condições para o início das obras foram anunciadas pelo presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Roberto Messias, assegurando que a íntegra seria publica na página do órgão na internet. O Ibama concluiu que a mudança do local de construção não causa danos ao meio ambiente. A licença completa, que permitirá o avanço de todas as etapas da obra, deverá ser liberada até o início de 2009.