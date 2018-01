Atrasa o projeto de novas regras para o SFH O diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro do Banco Central (BC), Sergio Darcy, informou há pouco que o grupo de trabalho criado para sugerir mudanças no Sistema Financeiro da Habitação (SFH) não concluiu seus estudos. A conseqüência é que as propostas não serão mais encaminhadas hoje ao presidente Fernando Henrique Cardoso, como estava previsto inicialmente. De acordo com Darcy, os estudos feitos pelo grupo de trabalho ainda passarão por aprimoramentos antes de serem enviados ao presidente. Um dos pontos em discussão é a possibilidade de substituição da Taxa Referencial (TR), como indexador das aplicações em caderneta de poupança.