Atraso em condomínios aumenta pela 1ª vez em 5 meses O número de ações de cobrança por inadimplência em condomínios na capital paulista cresceu 11% de janeiro, na comparação com dezembro, mostra levantamento do Fórum de Justiça de São Paulo e da administradora de condomínios Hubert. Os processos levados à Justiça contra inquilinos inadimplentes aumentou de 654 para 726, o que representa o primeiro aumento desde julho de 2008, quando entrou em vigor a Lei do Protesto. "Esse crescimento não significa uma piora no relacionamento entre condômino e condomínio, mas um acúmulo de fim de ano de processos que foram julgados só em janeiro", justifica o diretor da administradora, Hubert Gebara. Nos últimos seis meses, a quantidade de ações de inadimplência levadas aos tribunais apresentou queda acumulada de 46,5%. Os dados também indicam uma queda anual de 10% na quantidade de ações levadas aos fóruns da capital no ano passado. Em 2007, foi registrado um total de 20.028 processos, 1.953 ações a mais que as constatadas no ano passado (18.075).