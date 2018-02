Atraso em vôos da TAM revolta passageiros Vários passageiros da companhia aérea TAM ficaram revoltados nesta madrugada de quinta-feira com os atrasos nos vôos da empresa e nas constantes mudanças em horários. Um dos passageiros, que se identificou como Luis Antônio, afirmou que havia comprado a passagem para o vôo São Paulo/Salvador com 4 meses de antecedência e cadeiras numeradas, com partida para às 22h00 desta quarta-feira em Congonhas, onde chegou às 20h. Após fazer o check-in, às 21h de quarta-feira, foi informado que o vôo sofreria atraso. Às 22h, horário previsto para a decolagem, foi informado que o vôo seria transferido para às 2h40, mas com saída no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. Luís então se deslocou para Guarulhos e, depois de aguardar até o horário previsto, foi informado que o vôo foi transferido para às 4h00. Cansado e revoltado, o passageiro desistiu da viagem e disse iria acionar a empresa judicialmente. Outra passageira, Fernanda Almeida, havia comprado passagem para Salvador, também pela TAM, com 2 meses de antecedência. Ao chegar no aeroporto de Guarulhos com a filha de 1,5 ano no colo, foi informada que o vôo das 23h seria transferido para às 2h40, o mesmo de Antônio. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa da companhia durante a madrugada mas ninguém foi localizado.