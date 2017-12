Atraso maior nas locações de R$ 451 a R$ 750 A maior incidência de atrasos no pagamento de aluguéis em São Paulo, no primeiro trimestre do ano, foi registrada nas locações cujos valores variam entre R$ 451 a R$ 750. Cerca de 30% dos inquilinos não conseguiram honrar seus compromissos na data prevista. Já o menor percentual de inadimplentes situou-se entre os 15,3% dos inquilinos de locações inferiores a R$ 300. Os dados são de pesquisa do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), que constatou o mesmo índice de atrasos de pagamentos de aluguéis no último trimestre de 1999. Os inquilinos que têm aluguel entre R$ 301 a R$ 450 correspondem a 27,5% das pessoas impontuais. Dos atrasos no pagamento das locações de R$ 750 ou mais, 49% dos inquilinos pagam o aluguel em até 15 dias. A pesquisa do Secovi-SP mostra que 53,4% dos inquilinos impontuais pagam o aluguel com atraso de até 15 dias após o vencimento. Cerca de 35% somente cumprem os compromissos, em média, entre 16 e 30 dias depois da data contratual. Enquanto 10% dos inquilinos que atrasam o pagamento dos aluguéis demoram de 30 a 60 para saldar a dívida. Segundo o consultor econômico do Sindicato, Cícero Yagi, o maior índice de impontualidade ocorre entre as famílias de classe média com renda média de R$ 1.500 mensais. Por essa razão, os atrasos são registrados, com mais frequência, nas locações entre R$ 451 e R$ 750. De acordo com avaliação do consultor, a data do recebimento do salário normalmente não coincide com o dia do vencimento do aluguel, o que leva o inquilino a atrasar alguns dias o cumprimento do pagamento. Outro motivo, explica Cícero Yagi, é a má administração do dinheiro.