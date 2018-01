Atraso no leilão prejudica Banespa As receitas de prestação de serviços do Banespa no balanço do primeiro semestre de 1995 representavam 7,3% do mercado, e em junho último 6,1%. O levantamento levou em consideração demonstrativos financeiros de instituições que já divulgaram os balanços do primeiro semestre. O ativo total do Banespa que em junho de 1995 era de R$ 42,97 bilhões caiu para R$ 28,90 bilhões em junho deste ano. As receitas de operações de crédito declinaram de R$ 2,46 bilhões em junho de 1995 para R$ 702,12 milhões em junho último. Sobrevida Erivelto Rodrigues, diretor da Austin Asis, diz que o Banespa está sobrevivendo com os recursos dos títulos públicos federais recebidos na renegociação da dívida estadual. Os juros em queda têm diminuído as receitas do Banespa. Alberto Borges Matias, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, considera que no futuro os bancos estaduais serão privatizados e que os atrasos no processo estão deixando mesmo algumas dessas instituições paralisadas. Estratégias para enfrentar novos desafios O presidente do Banespa, Eduardo Guimarães, nega que o processo de privatização do Banespa esteja acarretando problemas para a instituição. Ele considera "satisfatório" o lucro do primeiro semestre deste ano e afirma que o Banespa está em expansão. Guimarães concorda que a queda nos juros traga novos desafios para o Banespa. O objetivo é utilizar estratégias de acompanhamento na queda nos juros nos empréstimos do banco sem prejudicar a rentabilidade da instituição, diz . Concorrência com bancos privados Paulo Feldmann, ex-diretor do Banespa e sócio da consultoria e auditoria Ernst & Young, afirma que a perda de participação no mercado está mais relacionada à maior agressividade de mercado nos bancos privados nos últimos anos. Daniel Araújo, diretor da agência de classificação de riscos Standard & Poor´s, diz que a incerteza está fazendo com que a instituição perca espaço para os bancos privados. Ele afirma que ainda há bancos brasileiros e estrangeiros interessados na compra do Banespa.