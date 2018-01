Atrativos para investir o 13º salário De olho na folga financeira do final do ano devido aos recursos do décimo-terceiro salário, bancos e corretoras lançam promoções para atrair investidores. As opções são fundos de investimento, poupança e compra de ações, com vantagens ou prêmios, que vão desde a devolução da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) até sorteio de pacotes de viagem. Essa foi a estratégia utilizada pelo BBV. Em dezembro, quem aplicar no HiperFundo BBV, o principal fundo de investimento da instituição, e mantiver saldo médio semanal de R$ 1 mil, além de estar concorrendo ao sorteio de um automóvel por dia, estará concorrendo também a mais 60 pacotes de viagem com direito a acompanhante para a badalada Costa do Sauípe (BA). Já a Novação Corretora oferece desconto de 50% na taxa de corretagem para os negócios de compra e venda de ações realizados também em dezembro por meio do site da corretora (veja link abaixo). Trata-se de uma promoção com o objetivo de ampliar e fidelizar a base de clientes, a exemplo de promoções semelhantes realizadas no Dia Internacional da Mulher e Dia das Crianças. O investidor que optar pela caderneta de poupança pode concorrer em dezembro a quase 4 mil prêmios de R$ 1 mil, 50 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 1 milhão na Caixa Econômica Federal. Os sorteios são referentes ao saldo médio de dezembro. O investidor que mantiver um saldo médio mensal de R$ 100 ganha um cupom. A cada R$ 1 mil adicionais, ele ganha outro cupom, o que aumenta suas chances de ser sorteado. Além disso, a superintendente nacional de serviços de captação, Celina Maria Morosino Lopes, lembra que o investidor que permanecer com os recursos aplicados por mais de 90 dias tem direito à devolução da CPMF.