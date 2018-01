Atuação do BC não impede queda do dólar; Bolsa bate recorde O leilão de compra de dólares pelo Banco Central no mercado à vista não foi suficiente para consolidar a trajetória de alta da moeda americana. O dólar passou boa parte da manhã em alta, mas acabou fechando estável em R$ 2,230, graças ao fluxo positivo de recursos, que teria sido forte nesta segunda-feira, sobretudo no segmento comercial. O mercado de ações continua se beneficiando da combinação de uma forte liquidez internacional (volume de negócios) com os bons resultados da economia brasileira, que são refletidos pela queda do risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País - e pela avaliação positiva de instituições estrangeiras. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou o mês de outubro batendo novo recorde, de 31.856 pontos, uma alta de 0,86%. O volume financeiro ficou em R$ 1,816 milhão. No mercado de juros, as taxas fecharam no nível do fechamento de sexta-feira.