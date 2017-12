Atuação do governo no setor elétrico gera incômodo O assessor da diretoria da Eletrobrás, Roberto D´Araújo, considera que a participação simultânea do governo como agente e como regulador do setor elétrico "é uma questão complicada". Segundo ele, "existe algum conflito, já que temos pessoas do governo nos conselhos de administração das empresas estatais", afirmou durante o seminário "Cenário econômico 2004: A Influência da regulamentação do mercado de energia". Para o analista Eduardo Serra, da área de Project Finance do Unibanco, existe nessa dupla atuação do governo "um problema de governança". Ele lembrou que "o Governo Federal fará licitação e terá empresas participando da licitação, o que faz com que os leilões de energia possam não ser eficientes". D´Araújo garantiu, contudo, que a Eletrobrás vem competindo em igualdade de condições com outros agentes do setor elétrico. O executivo afirmou que a companhia apenas "aguarda as definições do novo modelo como os demais agentes", sem ter interferido na sua elaboração. Mas D´Araújo defendeu a permanência do governo no comando do "transatlântico que é o setor elétrico". Ele acrescentou que a participação das empresas estatais nos leilões de linhas de transmissão serviu para baixar os custos de transmissão. Entidades questionam poder dado ao Executivo Representantes de diversas entidades do setor elétrico e da indústria encaminharam ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a vários ministros e parlamentares, uma carta em que questionam o poder dado ao Executivo pela Medida Provisória 144, que estabelece as principais regras do novo modelo do setor elétrico. "A MP 144 propõe tal nível de delegação de poder do Legislativo ao Executivo que, se aprovada nos termos atuais, fará com que o Poder Executivo não necessite reportar-se ao Parlamento para introduzir qualquer espécie de alteração normativa no setor elétrico brasileiro", afirmam os autores da carta. "Considerando a dinâmica do regime democrático, onde mudanças intempestivas de curso demandam respostas do Executivo, nada poderia aumentar mais a percepção de risco regulatório por parte dos investidores do que essa delegação", alertam. A carta é assinada pelas associações representativas dos distribuidores (Abradee), produtores independentes (Apine), comercializadores (Abraceel), investidores (CBIEE), concessionárias (ABCE) e por representantes das indústrias, como a CNI, a Fiesp e a Abdib. A carta diz que as associações, assim como o governo, também desejam tarifas mais baixas, segurança no abastecimento de energia e estabilidade regulatória, mas seus autores manifestam apreensão quanto à utilização de medidas provisórias para editar o novo modelo e a falta de detalhamento das regras. "É nosso entendimento que a urgência alegada não se justifica, na medida em que a maior parte das matérias remete à regulamentação administrativa ou infralegal (decretos, portarias, resoluções e outros), o que demandará tempo e esforços indeterminados", observa. Possibilidade de quebra de contratos As associações consideram que as medidas provisórias com o novo modelo do setor "trazem expressiva possibilidade de quebra de contratos". Segundo a carta, os textos editados pelo governo permitem eliminar garantias tarifárias e criam restrições de acesso a mercados para determinados agentes. As associações alegam que o novo modelo do setor elétrico "agrava a assimetria da competição entre empresas estatais e privadas, prevê a possibilidade de proibição de revisões e reajustes tarifários independentemente do que dispuser o contrato e elimina condições de livre contratação que motivaram investimentos privados já realizados". A carta diz, ainda, que a possibilidade de quebra de regras contratuais "abre espaço para relevante passivo judicial". Segundo as entidades, as MPs, que poderão ser votadas hoje no plenário da Câmara, afastam investimentos. "Os ambientes legal e regulatório que se desenham no setor elétrico, no entanto, não contribuem em nada para a atração dos investimentos privados, que deveriam responder por pelo menos R$ 11 bilhões anuais em investimentos, ou 60% do total necessário para garantir a segurança do abastecimento." Aumento de tarifas O novo modelo do setor elétrico poderá resultar em aumento de tarifas de energia para o consumidor. Esta é uma das preocupações manifestadas por associações do setor elétrico e da indústria na carta enviada à Presidência da República, a vários ministros e parlamentares. "Financiadores são unânimes em afirmar que o aumento da percepção de risco regulatório será refletido na escalada do custo de capital, item mais relevante nos projetos do setor. A conseqüência prática de tal escalada de risco será, inevitavelmente, um aumento de tarifas para o consumidor final", afirmam. As associações dizem, no documento, que o investidor privado não tomará nenhuma decisão sobre investimentos enquanto não houver um ambiente de maior densidade legal e maior clareza regulatória. "Sem esse investimento, não fica assegurada a expansão capaz de sustentar o crescimento econômico pretendido pelo Governo e por todas as organizações que representamos. Portanto, a fim de evitar que restrições energéticas se tornem novamente um gargalo para o crescimento, parece-nos imprescindível que os próximos passos sejam construídos envolvendo um diálogo profícuo entre Executivo, Legislativo, agentes privados e consumidores", sustentam. Eles pedem que o Congresso crie condições para que "sejam produzidos os instrumentos com a densidade legal capaz de efetivamente induzir aos objetivos pretendido pelo Governo e pela sociedade brasileira como um todo."