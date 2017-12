Atualização de tabela IR será feita em fevereiro O projeto de lei que prevê a atualização da tabela progressiva do Imposto de Renda, só deverá ser votado pela Câmara em fevereiro. E ainda não está definido se a correção de 28,41% da tabela seria retroativa a janeiro de 2000. Se o projeto for retroativo, a declaração a ser entregue em abril, referente a 2000, já seria feita com a tabela corrigida. Como os pagamentos realizados ao longo do ano foram feitos com base na tabela sem correção, haveria uma diferença expressiva no ajuste anual. Além disso, os limites de dedução também seriam corrigidos: escolares, de R$ 1.700 para R$ 2.182,90 ao ano e por dependentes, de R$ 1.080 para R$ 1.386,78. De acordo com o projeto, contribuintes que hoje pagam imposto ficariam isentos.