Audiência pública sobre usina Belo Monte é esvaziada

A audiência, realizada na sede da Procuradoria Geral da República em Brasília, conta com a presença de procuradores de Justiça e, da parte do governo, apenas de técnicos do BNDES, do Ministério do Desenvolvimento Social e do Instituto Chico Mendes. A ausência de autoridades relacionadas diretamente à obra incomodou os procuradores. A vice-procuradora geral da República, Deborah Duprat, disse que, "se não é possível conversar, o caminho que nos resta é o judicial". Na mesma linha, o procurador da República no Pará, Ubiratan Cazetta, disse que a não-participação da Eletrobrás, do Ibama e de outros órgãos importantes na audiência faz parte de uma estratégia do governo, segundo ele, "de esconder informações". "Falta vontade de dialogar", disse.

Segundo ele, dependendo de como for feito o licenciamento da usina, de 11,2 mil megawatts, o Ministério Público poderá entrar com novas ações para suspender o projeto. Ele questionou o argumento dado principalmente pelo governo, segundo o qual a alternativa a Belo Monte seria a construção de termelétricas, mais poluentes. "Não é fato que as termelétricas são a única alternativa. Você tem energia eólica, solar ou até a possibilidade de repotenciar (trocar ou aumentar a capacidade das turbinas) as usinas hidrelétricas já existentes. Falta seriedade quando se fala que a única alternativa são as termelétricas", disse.

Os índios, por sua vez, marcam presença com faixas contra a obra. Vieram à sede da PGR representantes de pelo menos seis comunidades indígenas: Araras, Juruna, Caiapós, Xavante, Xypaia e Xikrin.