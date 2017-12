Audifar venderá remédios pela Internet A distribuidora de medicamentos Audifar, que atua na região centro-sudeste do País, vai lançar em dezembro um site no qual as farmácias independentes poderão fazer vendas ao consumidor final. Com investimentos de R$ 3 milhões, a Audifar pretende obter retorno exigindo das farmácias credenciadas que façam a reposição do medicamento por seu intermédio. Em todo o Brasil existem 45 mil farmácias independentes, segundo o diretor financeiro da Audifar, Celso Pereira. O site Farmácia em Casa (veja o link abaixo) representará inicialmente apenas os estabelecimentos da Grande São Paulo e de algumas cidades do litoral paulista, como São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Santos. A Audifar distribui medicamentos para todo o Estado de São Paulo, a região Sul de Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás e Brasília A operação terá apoio de um serviço de atendimento ao cliente (SAC), por telefone, para acompanhar a entrega dos medicamentos encomendados no site. O pagamento será contra-entrega, mas a Audifar já negocia parcerias com bancos. O consumidor vai identificar a farmácia mais próxima de sua residência ao informar o Código de Endereçamento Postal (CEP). O pedido será repassado às farmácias pela Internet ou, para os estabelecimentos ainda não conectados à rede mundial, por um sistema de pager.