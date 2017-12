Auditores da Receita decidem se farão nova paralisação Os auditores fiscais da Receita Federal devem definir até amanhã se realizam nova paralisação de alerta, em protesto à Medida Provisória 258, que cria a Receita Federal do Brasil, conhecida como Super Receita. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco) da cidade de São Paulo, que representa 1.640 profissionais da categoria, realiza, desde o período da manhã desta quinta-feira, assembléia nacional para determinar uma eventual greve. Seria a terceira paralisação do mês, já que foram realizadas manifestações de 48 horas nos dias 8 e 9 e, na semana passada, na terça e na quarta-feira. A Super Receita unifica as receitas Previdenciária e Federal numa estrutura arrecadatória comum. A Unafisco de São Paulo alega que a MP 258 traz conseqüências negativas para a sociedade, como o ingresso de servidores em carreira de Estado sem concurso público; a ascensão de servidores de nível médio a nível superior; a insegurança jurídica gerada pelo questionamento da competência legal do novo servidor; e o aumento da carga tributária. Estes fatores fazem parte do estudo "Aspectos Ilegais Nocivos da MP 258 - Super Receita", que será divulgado oficialmente pela Unafisco de São Paulo amanhã, na sede da entidade, na capital paulista, na ocasião em que poderá ser definida a paralisação. A Unafisco da capital paulista representa os interesses da categoria no município e, juntamente com outras 70 Delegacias Sindicais, localizadas em outras cidades do território nacional, é uma representação do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, sediado em Brasília. A entidade destaca que os auditores da capital paulista são responsáveis por aproximadamente 50% das Receitas Federais do Estado de São Paulo, o que representou no ano de 2004 a arrecadação de cerca de R$ 65 bilhões.