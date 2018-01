Auditores da Receita em greve fazem manifestação hoje Os auditores-fiscais da Receita Federal realizam hoje, a partir das 14 horas, uma manifestação em frente ao Ministério da Fazenda para cobrar do governo uma resposta às reivindicações da categoria, em greve desde o dia 2 de maio. Os auditores pedem aumento salarial e reestruturação da carreira. Amanhã está prevista uma nova assembléia para avaliar a paralisação que, segundo a Unafisco, atinge mais de 70% da categoria e que afeta, principalmente, as operações de importação e exportação. A Unafisco informou que em pelo menos 46 localidades, os cargos de chefia de divisão e de seções, subordinadas a delegacias e superintendências da Receita Federal, foram entregues e os demais auditores-fiscais assumiram o compromisso de não aceitar as funções vagas em decorrência da greve. Os auditores querem mais que dobrar o piso salarial da categoria, passando de R$ 7,5 mil para R$ 16 mil. Reivindicam também uma menor distância entre as faixas salariais da categoria e que o teto salte de R$ 10 mil para R$ 20 mil.