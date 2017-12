Auditores da Receita Federal farão nova greve nos dias 13 e 14 Os auditores da Receita Federal decidiram, em assembléias realizadas ontem e hoje por todo País, que vão fazer uma nova greve de advertência ao governo nos próximos dias 13 e 14. O servidores, que lutam contra a forma como o governo pretende unificar as Receitas Federal e Previdenciária, já pararam durante 48 horas nesta semana e podem voltar a fazer novas paralisações, caso o governo não decida pela revogação da medida provisória nº 258, que estabelece a criação da chamada Super Receita. Carmen Bressane, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco) de São Paulo, critica a velocidade com que o processo vem sendo conduzido, sem que se ouçam as demandas dos funcionários dos órgãos ou mesmo da sociedade. No opinião dela, o ideal seria que a união das receitas fosse proposta por meio de um projeto de Lei, que permitiria um amadurecimento maior da idéia. Nesse sentido, a presidente do Unafisco de São Paulo ainda critica a tentativa de regulamentação da nova estrutura feita pelo governo nesta semana, quando foi emitida uma portaria que estabelece metas de fiscalização para o novo órgão em 2006. "Isso é temeroso. Estamos falando de uma medida que ainda não foi aprovada e já estão fazendo regulamentações. O correto seria aguardar a aprovação da MP", diz. No tocante aos auditores, uma das preocupações principais da categoria diz respeito à porta que a MP abre para que profissionais não concursados possam ocupar cargos de auditores por meio do mecanismo de progressão funcional, que permite a ascensão de técnicos ao nível de auditores. "Isso atenta, inclusive, contra a constituição", finaliza.