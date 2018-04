Auditores dizem que Sonae inflacionou lucros O jornal português Diário Econômico informa hoje que os auditores que analisaram as contas da Sonae, que no Brasil tem a terceira maior rede de supermercados, avaliaram que a empresa inflacionou seus lucros em 61,7 milhões de euros. A avaliação refere-se às contas do ano passado. Segundo o jornal, os lucros da empresa teriam sido de apenas 7,8 milhões de euros, incluindo os interesses minoritários, em vez do total de 69,5 milhões de euros. A crítica diz respeito ao registro do imobilizado corpóreo, com diferenças em relação às normas internacionais de contabilidade dos investimentos financeiros realizados em empresas do grupo e associadas. O grupo optou por considerar esses investimentos como uma redução no item Outras Reservas ao contrário dos anos anteriores, em que foram utilizadas as regras normalmente utilizadas em âmbito internacional. As contas da Modelo Continente, a empresa de supermercados do grupo, também são alvo das críticas.