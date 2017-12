Auditores fiscais devem suspender a greve na quinta Os auditores fiscais da Receita Federal devem suspender a greve na próxima quinta-feira. Segundo nota divulgada nesta quarta-feira pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco), a orientação da direção nacional do movimento é para que seja votada em assembléia, na quinta, a suspensão da greve deflagrada em 2 de maio último. Segundo o Unafisco, a categoria deve aprovar também a manutenção do estado de mobilização, com avaliações periódicas até a concretização de uma negociação que contemple a pauta salarial encaminhada ao governo, em dezembro do ano passado. "Reconhecemos que este governo avançou bem em relação às necessidade da nossa categoria, que luta para conseguir a reposição das perdas salariais e das grandes distorções criadas especialmente no governo passado. Mas vamos continuar com a nossa campanha, neste momento, usando de novos instrumentos, que não a greve", afirma o presidente da Unafisco, Carlos André Nogueira na nota. A Medida Provisória 302, editada pelo governo na última sexta-feira, vincula o reajuste de até 34% à elevação das metas de arrecadação.