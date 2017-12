Auditores fiscais fazem paralisação de 48 horas Os auditores fiscais da Receita Federal paralisaram suas atividades a partir de hoje por 48 horas em todo o País. Os servidores protestam contra a medida provisória que criou a Receita Federal do Brasil, a Super Receita. Eles querem chamar a atenção para pontos como o compartilhamento de suas atividades com as dos técnicos da Receita, de nível médio.