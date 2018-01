Auditores fiscais protestam contra MP que criou Super Receita Um grupo de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil faz, na tarde desta segunda-feira, manifestação em frente ao Ministério da Fazenda, em protesto contra a MP 258, que criou a chamada Super Receita. Os auditores querem ser recebidos pelo ministro Antonio Palocci. Eles são contra a MP e querem que a unificação da Receita Federal com a Secretaria de Receita Previdenciária, do Ministério da Previdência, seja feita por um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso. Na manifestação, eles alertam para o risco de que a MP crie um "trem da alegria", abrindo espaço para a promoção, sem concurso, dos técnicos da instituição. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais (Unafisco), Carlos André Nogueira, disse que a MP criou um clima de disputa política muito grande dentro do órgão e tem acarretado conflitos internos. "Auditores e técnicos não se falam mais no ambiente de trabalho. É um grave prejuízo para a instituição", afirmou o presidente do Unafisco. A MP deve ser votada em breve pelo Congresso, tão logo seja a aprovada a MP 252, a chamada MP do Bem. Com balões, apitaços e fogos de artifício, os auditores estão fazendo muito barulho diante do Ministério. Eles portam ainda faixas com o slogan: "MP 258, desarme esta bomba".