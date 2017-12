Auditores fiscais realizam mobilização por melhores salários Os auditores fiscais da Receita Federal realizam mobilização de advertência em todo o país, na segunda e na terça-feira, reivindicando melhores salários. De acordo com a vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco), Maria Lúcia Fattorelli, o salário dos profissionais de início de carreira sofreu uma defasagem de cerca de 70% desde 1995. Para os auditores de final de carreira, o índice ultrapassa 110%. Cada delegacia sindical realizará um tipo de atividade de mobilização, como debate ou encontro com parlamentares e administradores da Receita Federal. Os auditores aprovaram, em assembléia nacional, indicativo de greve para o dia 2 de maio. A Receita Federal tem 7.500 auditores fiscais em todo o Brasil.