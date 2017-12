Auditoria atingirá todos os processos da Receita no Rio O corregedor-geral da Receita Federal, Moacir Leão, anunciou hoje que vai baixar portaria determinando uma auditoria em todos os processos da Delegacia de Arrecadação Tributária da Receita Federal do Rio. O objetivo é, em 30 dias, detectar novas fraudes que teriam sido cometidas por auditores fiscais, advogados, despachantes e diretores de empresas. O rombo, de R$ 245 milhões pode chegar a R$ 1 bilhão, de acordo com cálculos informais da própria Receita. Leão mostrou hoje ao juiz da 3ª Vara Federal Criminal, Lafredo Lisbôa, cópias de quatro processos de empresas que teriam sido mandados indevidamente para o arquivo morto, com base em documentos falsos. Somente nesses processos o prejuízo é de cerca de R$ 10 milhões. Leão afirmou que foi descoberto o nome de mais um auditor envolvido, mas ele não quis revelar quem é. "Temos mais uma pessoa", disse. Policiais federais escoltam o corregedor.