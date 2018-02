Augustin: governo terá mais medidas contra dólar baixo O governo vai administrar daqui para frente a estratégia de contenção da queda do dólar com a combinação de diferentes instrumentos de política econômica, além da aplicação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na entrada de capital externo no País. O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, confirmou que Tesouro poderá comprar dólares com recursos do Fundo Soberano do Brasil (FSB) para "enxugar" o volume de moeda estrangeira e evitar valorização mais acentuada do real.