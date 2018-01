Augusto Cruz deixa presidência do grupo Pão de Açúcar A Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) informou hoje que o diretor presidente da companhia, Augusto Marques da Cruz Filho, 52 anos, deixará o cargo nos próximos meses "para desenvolver projetos de interesse pessoal". O substituto, segundo a empresa, ainda não foi definido mas será "um profissional de mercado, brasileiro, e escolhido pelo presidente do conselho da companhia, Abilio Diniz". Alguns candidatos já estão sendo selecionados. Cruz deve permanecer na empresa até o final da transição com o novo diretor. Ele foi durante 11 anos diretor executivo da companhia, nas funções de diretor administrativo financeiro e, nos dois últimos anos e meio, diretor presidente. Em comunicado, o Pão de Açúcar afirma que, "no período em que atuou na CBD, Cruz desempenhou seu papel com dedicação e competência, tendo participado do crescimento e consolidação da companhia como empresa líder do varejo nacional". Foi o primeiro diretor presidente não pertencente à família Diniz e com quem teve início o processo de profissionalização.