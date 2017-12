Aula particular: especialista orienta na escolha Para o pós-graduando em didática do ensino de línguas estrangeiras, Pérsio Frangetto, da universidade francesa Lumière Lyon 2, deve existir uma certa cumplicidade entre professor e aluno na aula particular. Segundo ele, isso é essencial para que o estudante se sinta à vontade na aula. "Para alguma línguas, o professor particular é praticamente a única fonte de acesso do aluno ao idioma. Por isso, a integração entre eles é fundamental". Outro empecilho, segundo Pérsio Frangetto, é a dificuldade que o aluno encontra para certificar-se do conhecimento e da didática do professor: "Nada melhor do que um professor indicado por um conhecido, alguém que já o viu em ação para saber se a aula vale a pena." Ele afirma ainda que o perfil do aluno é, talvez, o tópico fundamental na escolha entre a aula particular ou em grupo. "O aluno mais tímido em sala pode sentir-se mais solto com apenas o professor presente e, portanto, apresentar um desempenho melhor". Além disso, com o aprendizado individual, o professor percebe as deficiências do aluno imediatamente e pode corrigi-las com mais facilidade. A Fundação Procon-SP orienta sobre a contratação A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - recomenda que, se possível, alunos e professores devem firmar em contrato as obrigações acertadas verbalmente. A assistente de direção do órgão, Sônia Cristina Amaro, recomenda fazer um contrato simples em que deve constar tudo o que foi combinado entre aluno e professor Ela lista o que deve constar do documento: horário das aulas, duração do curso, valor, data e modo de pagamento. Além de cláusulas sobre reposição, conteúdo das aulas e rescisão. "No caso da rescisão, basta constar um prazo de antecedência para que o aluno ou o professor possam se preparar e substituir o serviço prestado. Isto é, para o aluno procurar um novo professor e o professor oferecer o horário do aluno desistente a outra pessoa." Vale lembrar que a aula particular é uma prestação de serviços como um outro serviço qualquer e, como tal, deve seguir as normas do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, qualquer problema, o aluno tem o direito de procurar os órgãos de defesa do consumidor e, em último caso, a Justiça. Veja nos links abaixo se vale a pena fazer aulas particulares, os critérios para se escolher um bom curso de idiomas e as orientações da Fundação Procon-SP ao consumidor sobre cursos livres.