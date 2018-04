Aumenta interesse do Brasil pelas empresas argentinas A possibilidade de conquista de uma participação de mercado nada desprezível e a queda significativa dos preços de ativos estão levando companhias brasileiras buscar novas oportunidades de negócios na Argentina, apesar de o país estar enfrentando a maior crise econômica, financeira e política de sua história. De acordo com a Ernst & Young, o número de consultas e estudos de viabilidade de aquisição de empresas argentinas por parte de grupos brasileiros triplicou nos últimos três meses. Entre dezembro do ano passado e janeiro deste, por exemplo, o valor de mercado, em dólares, das empresas argentinas, cujos papéis são negociados na Bolsa de Buenos Aires, caiu de US$ 59 bilhões para US$ 16,1 bilhões. Carlos Alberto Miranda, sócio da Ernst & Young, diz, no entanto, que as companhias brasileiras não podem apenas visar o preço dos ativos, que despencaram com a desvalorização do peso. "Há uma série de componentes que precisam ser observados, como a taxa de risco país, os fundamentos macroeconômicos e a questão jurídica", alerta Miranda. O diretor da Ernst & Young comenta, entretanto, que alguns setores, como varejo e consumo, além do imobiliário, estão oferecendo hoje boas oportunidades de negócios na Argentina porque estão entre as mais sensíveis a uma rápida recuperação. Miranda acredita também que, apesar do rápido empobrecimento, a classe média argentina passou a ser uma parcela importante da população potencialmente a ser explorada no futuro. "Os excluídos, em determinado momento, voltarão a consumir. Aí é quando valoriza o ativo de uma empresa de determinado setor", explica Miranda. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec), cerca de 18 milhões de pessoas recebem hoje recursos insuficientes para pagar uma cesta básica de alimentos e serviços. O Indec, o IBGE argentino, coloca nessa situação famílias que vivem com menos de 598 pesos (US$ 187 pelo câmbio de sexta-feira) por mês. Até dois anos atrás, a maioria desses 18 milhões de argentino fazia parte da classe média do país, a que mais consumia. "Na Rússia ocorreu fenômeno semelhante. Por isso, vejo uma boa oportunidade de conquistar um mercado potencial que deverá se recuperar a médio e longo prazos", diz Miranda. Processo Inverso O economista Rafael Ber, sócio diretor da Argentine Research, acredita também que a desvalorização do peso intensificou o interesse de companhias brasileiras sobre empresas argentinas. "Está começando a ocorrer o processo inverso do que foi verificado logo depois da desvalorização do real, em janeiro de 99", afirma Ber. "Embora seja difícil mensurar esse interesse por causa do sigilo dos processo e estratégia de cada companhia, as empresas argentinas mais visadas são as que estão ligadas ao setor exportador, principalmente as que têm alguma parcela de mercado no Brasil e outros países do Mercosul." Para o presidente do Grupo Brasil, Elói Rodrigues de Almeida, a desvalorização do peso deixará a Argentina em situação altamente competitiva, razão pela qual é importante levar em conta que alguns setores, como o de exportação, precisam ser observados com muita atenção. "Se não for o Brasil (empresas), certamente será de outro país, que acabará competindo dentro do mercado brasileiro", alerta Rodrigues de Almeida. Embora alerte sobre os cuidados que as companhias brasileiras precisam ter neste momento, o presidente do grupo Brasil acredita que é o momento para adquirir ou se associar a alguma empresa argentina, principalmente às dos setores de alimentos e autopeças, além de couro e têxteis. "O mercado argentino, que se encontra retraído por causa de quatro anos de recessão consecutivos, pode se recuperar rapidamente com o câmbio favorável", diz Rodrigues de Almeida. De acordo com o índice Big Mac, utilizado mundialmente para saber a valorização do câmbio em cada país, a Argentina passou a ser um dos países mais baratos do mundo em apenas quatro meses. Em dezembro do ano passado, por exemplo, o preço do Big Mac era de 2,50 pesos, ou 2,50 dólares (R$ 6,20 pelo câmbio comercial de hoje), por causa da conversibilidade. Na semana passada, o preço desse sanduíche na Argentina havia caído para apenas US$ 0,78 (R$ 1,90), passando a ser o mais barato do mundo. O presidente do Grupo Brasil afirma, no entanto, que as companhias brasileiras interessadas em investir na Argentina precisam analisar cuidadosamente as questões políticas e jurídicas do país antes de empreender qualquer decisão de investimento. "É bom observar a situação de cada empresa, principalmente no que se refere ao endividamento", alerta o empresário brasileiro.