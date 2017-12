Aumenta interesse por lançamento de ações na Bovespa A valorização das cotações na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) começa a reativar os departamentos de "underwriting" (abertura e lançamento de ações) como forma de financiar o aumento de produção das companhias. As consultas dos empresários sobre essas operações já se iniciaram. A afirmação é de Milton Milioni, presidente da Apimec-SP (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais). Ele entende que o projeto da Bovespa de incentivar a abertura de c apital de empresas do interior do Estado de São Paulo terá sucesso, "pois há diversas companhias desconhecidas do grande público, mas bem administradas e com necessidade de capital". Ele diz que recentemente já houve duas empresas que fizeram lançamentos recentes no mercado acionário: a Suzano e a VCP. "Curiosamente foram empresas exportadoras, do mercado de papel e celulose e com necessidade de ampliar a produção", diz Milioni. Outras empresas com necessidade de investir devem procurar o mercado de cap itais em 2004, estima o presidente da Apimec-SP.