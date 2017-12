Aumenta número de brasileiros que viajam de avião, aponta DAC Estatísticas do Departamento de Aviação Civil (DAC) divulgadas nesta segunda-feira pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) mostram que continua aumentando o volume de brasileiros viajando de avião. Em outubro, a taxa média de crescimento alcançou 14,7% nas rotas domésticas e 12,7% nas internacionais, comparado a igual período de 2003. No acumulado nos dez meses do ano as médias foram de 11,9% e 7,6%, respectivamente. As empresas aéreas nacionais também colheram bons resultados no aproveitamento dos assentos das aeronaves. Os índices médios obtidos em outubro foram 68% nos vôos domésticos (contra 62% em 2003) e 77% nos internacionais (contra 78% no ano passado). Na indústria, as taxas médias de ocupação nos dez meses de 2004 foram 65% nas linhas nacionais e 76% nas internacionais, contra 59% e 75%, respectivamente, em igual período de 2003. Foi verificado ainda que as empresas estão investindo na ampliação no volume de assentos oferecidos. A expansão foi de 3,9% nos vôos domésticos e de 14,5% nos internacionais, também comparado com igual período do ano passado. No acumulado de janeiro a outubro, a expansão média foi de 2,8% nas ligações nacionais e 6,4% nas internacionais.