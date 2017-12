Aumenta número de passageiros em 2000 De acordo com relatório do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea), de janeiro a novembro deste ano o número de pessoas transportadas por quilômetro cresceu 12,2% em relação ao mesmo período de 1999. A empresa que registrou melhor desempenho foi a TAM, aumentando em 72,3% o volume de passageiros no mercado interno. O número de assentos oferecidos por quilômetro subiu 36,3% e o de passageiros em linhas internacionais 128,1%. O segundo melhor desempenho foi da Varig, com crescimento de 9,1% no número de passageiros em vôos domésticos.