Aumenta o descompasso com o resto do mundo

O Fundo vem revendo para baixo de forma consistente, desde o fim de 2014, as previsões sobre o desempenho da economia brasileira. Em outubro, antes do segundo turno das eleições presidenciais, a expectativa era de uma expansão de 1,4% do PIB nacional neste ano. Na revisão de janeiro, baixou para 0,3% e, na de abril, para queda de 1%.

Com isso, alarga-se o descompasso da economia do País com a economia global, embora esta deva também encolher. Antes, previa-se crescimento de 3,5% da economia mundial, agora revisto para 3,3%, em razão do desempenho mais fraco dos países emergentes e dos EUA.

Em decorrência da queda dos preços das commodities, as projeções para os emergentes foram cortadas em 0,1 ponto porcentual, para 4,2%. Uma queda maior foi evitada pela manutenção das taxas de crescimento antes previstas para a China (6,8%), apesar da readaptação de sua economia, e da Índia (7,5%).

Prejudicada por um inverno rigoroso e pela queda dos investimentos na exploração de petróleo e gás, a economia dos EUA deve crescer 2,5% (antes previa-se 3,1%), sendo a recuperação mais lenta do que se esperava, o que tem levado ao adiamento pelo Fed da alta dos juros.

Deixando de lado a situação da Grécia, o relatório prevê que as economias dos países da zona do euro prossigam em modesta recuperação, mas considera controlada a ameaça deflacionária. Se, de um lado, os países do Oriente Médio devem continuar afetados pelas baixas cotações do petróleo, de outro, o barateamento dos combustíveis deve aumentar o consumo nos países importadores.

Ao fazer um balanço dos riscos, o FMI afirma que eles são basicamente os mesmos de três meses atrás, com instabilidade nos mercados financeiros e aumento da aversão a investimentos em países emergentes, que têm sido impactados pela evasão de capitais. Observa-se que a valorização do dólar aumenta a pressão não só sobre países endividados na moeda americana, como de suas empresas. Isso afeta o Brasil.