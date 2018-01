Aumenta o número de ações de despejo em São Paulo As ações de despejo por falta de pagamento de aluguel subiram 9,92% de setembro para outubro no Fórum da Capital, segundo pesquisa da Hubert Assessoria Imobiliária. O estudo mostrou que as ações de procedimento ordinário, que incluem a denúncia vazia, caíram 5,88% no mesmo período. As ações consignatórias e as renovatórias de aluguel subiram respectivamente 22,22% e 62,50%. De acordo com o diretor da empresa que realizou a pesquisa, Hubert Gebara, a alta das ações de despejo por falta de pagamento em outubro reforça a tendência de alta da média mensal dessas ações. Este ano, essa média é a mais alta desde 1999.