Aumenta o número de consumidores que pagam contas em dia O número de consumidores da região metropolitana do Rio de Janeiro que está pagando suas prestações em dia aumentou em dezembro de 2003 em relação a novembro. Segundo a pesquisa "Perfil Econômico do Consumidor", coordenada pelo Instituto Fecomércio-RJ e divulgada hoje, 15,91% dos 3.146 entrevistados responderam que estavam com alguma prestação de financiamento em atraso no mês passado, ante 21,6% em novembro. As famílias que ganham até dois salários mínimos por mês são as que mais estão com dívidas em atraso (32,62%), depois daquelas que recebem entre dois e três salários (27,50%). No grupo das família com rendimento mensal de até oito salários, esse porcentual caiu de 38,25% para 37,12%. Nas famílias que têm rendimento acima de oito salários passou de 41,88% para 38,90%. Dentre as contas atrasadas em todas as faixas de família, as que mais deixam de ser pagas em dia são as de telefone fixo, luz e água. A exceção fica por conta de pessoas acima de 20 anos que preferem atrasar dívidas escolares em vez das de água. De acordo com a Fecomércio-RJ, os dados indicam uma perspectiva positiva, pois ocorreu uma combinação de melhoria das condições conjunturais da economia com padrões sazonais de comportamento do consumidor. Os técnicos da entidade destacam ainda a influência no resultado da pesquisa do reajuste das tarifas de energia, feito pela Light em novembro.