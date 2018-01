Aumenta o superávit primário do governo central O governo central registrou superávit primário de R$ 3,092 bilhões em maio, contra R$ 3,7 bilhões em maio de 2004. No acumulado do ano, o superávit somou R$ 33,696 bilhões, ou 4,40% do PIB, contra 4,19% em igual período do ano passado. O governo central inclui as cotas do Tesouro, Banco Central e Previdência Em maio, o superávit primário do Tesouro foi de R$ 5,452 bilhões, enquanto que a Previdência Social registrou déficit de R$ 2,343 bilhões. O Banco Central também apresentou déficit de R $ 16,8 milhões. As receitas do Tesouro em maio caíram 15,9% em relação a abril devido à concentração da arrecadação do Imposto de Renda, da Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e de royalties nos últimos dez dias de abril. As transferências a estados e municípios aumentaram 21,9%. Houve também aumento nas despesas com seguro-desemprego e abono salarial devido ao reajuste do salário mínimo em maio.