Aumentam as exclusões de cheque sem fundo A aproximação das festas de fim de ano está fazendo com que os consumidores e empresas procurem resgatar débitos em atraso junto aos seus credores. Pesquisa realizada pela SCI/Equifax mostra que a exclusão de cheques sem fundos vem aumentando significativamente nos últimos meses. As exclusões de cheques sem fundos de novembro tiveram um aumento de 51,1% para pessoas físicas e 93,2% para empresas na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados mostram que as expectativas em relação ao destino dos recursos do 13.º salário neste ano estavam corretas, pois a população optou pelo pagamento de dívidas. Por outro lado, os números mostram que o nível de endividamento na economia continua elevado. Isso pode refletir nos compromissos assumidos para o início do ano, afirma Walter Belik, assessor econômico da SCI/Equifax. Entre janeiro e novembro, a comparação com o mesmo período de 1999, o estudo feito pela SCI/Equifax mostra que houve um crescimento de 13,5% nos cheques devolvidos, mas as exclusões subiram 57,5%.