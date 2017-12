Aumentam as vendas a prazo As duas quedas, em menos de um mês, das taxas dos juros básicos e a melhoria dos índices de emprego, na avaliação de especialistas no varejo, já deram um impulso significativo nas vendas do crediário neste início de mês. As consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que dão idéia das vendas a prazo, entre 1º e 10 de julho, estão 18,8% maiores do que o mesmo período do ano passado. Na comparação com os dez primeiros dias de junho, pela média diária, o crescimento do SCPC é de 7,7%. Além dos juros, a redução do compulsório dos depósitos à vista, que dá a possibilidade aos bancos de ofertar maior volume de crédito, também pode estar contribuindo para o crescimento das vendas financiadas. "Os anúncios sobre a queda de juros, redução do depósito compulsório que os bancos devem manter retidos no Banco Central e a melhoria do desemprego estão se refletindo nas vendas a crédito", diz o economista Emílio Alfieri, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O diretor da Lojas Cem, Waldemir Colleoni, confirma a análise. As vendas a crédito em julho na sua rede estão 20% superiores a julho de 1999 e o prazo médio do crediário, que há dois meses era de 90 dias, subiu para 110 dias. Até o dia 10 de julho, o Telecheque, indicador das vendas à vista, está com resultado 6,8% superior ao mesmo período do ano passado. Mas, mesmo positivo, ele perdeu fôlego. Na comparação de junho deste ano com junho de 99, o Telecheque registrou crescimento de 12,3%. Na avaliação de Alfieri, como tem feito calor, muitos consumidores desistem de comprar roupas e entram no crediário para a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Federação do Comércio verifica aumentos de preços Dados da Federação do Comércio do Estado de São Paulo mostram que os preços dos bens duráveis, que tiveram queda durante o primeiro semestre, registraram alta de 1,32% na primeira quadrissemana de julho em relação à semana anterior, devido à melhora na venda desses produtos. O resultado foi captado numa sondagem feita com comerciantes. A indústria conseguiu recompor parte de suas margens de lucro, afetadas com a mudança cambial, levando o comerciante a tentar passar para o consumidor parte desses aumentos, segundo análise da Federação do Comércio. No setor de automóveis, concessionários da rede Volkswagen informam que tiveram crescimento nas vendas no varejo de 15% em junho em relação a junho de 1999 e esperam, neste mês, ter um resultado próximo ao de julho do ano passado.