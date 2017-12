Aumentam os preços dos aluguéis de SP Pesquisa realizada pelo Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP) sobre o comportamento do mercado de locação apontou aumento nos aluguéis residenciais no mês de dezembro na cidade de São Paulo, com variação positiva de 2,9% em relação a dezembro de 2000. Os dados, que compõem a pesquisa mensal de valores de locação residencial, foram coletados em uma amostra de 152 empresas que operam na Capital. A variação média acumulada desde o início do ano passado é de aproximadamente 0,3%. Os valores das locações residenciais que tiveram as maiores altas localizaram-se nas regiões Leste e Oeste (em torno de 5%) e as menores na Norte e no Centro (menos de 2%). As informações pesquisadas, com relação ao número de quartos, revelam que as unidades de 1 e 2 dormitórios tiveram aumentos médios de cerca de 3,5% e as casas e apartamentos de 3 quartos registraram alta média de 0,7%.