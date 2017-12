Aumentam preços de querosene e nafta em 2004 O ano de 2004 vai começar com aumento nos preços do querosene de aviação e da nafta petroquímica. O óleo combustível, por sua vez, será reduzido. Segundo o diretor de abastecimento da Petrobrás, Rogério Manso, o preço do querosene de aviação será reajustado em 3,5% e o da nafta, em 5,5%. A redução do óleo combustível será de 2,5%. Os novos preços passam a vigorar a partir do dia 2, primeiro dia útil de 2004. Para a gasolina e o diesel, a estatal trabalha com a expectativa de estabilidade nos preços pelo menos no início do ano. Manso informou que a empresa trabalha com uma expectativa de estabilidade do petróleo no mercado internacional, com cotações um pouco abaixo do patamar verificado hoje. Por isso, a empresa não trabalha com a perspectiva de aumentos nos preços das refinarias. É possível, porém, que o governo decida aumentar a Cide, imposto federal sobre os combustíveis, conforme estimativa do Comitê de Política Monetária, divulgada na semana passada. Este ano, os preços da gasolina e diesel tiveram uma queda em torno de 10%, segundo Manso.