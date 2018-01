Aumentam produtos com preços maquiados A lista de produtos que estão reduzindo seus pesos e medidas nas embalagens sem redução proporcional dos preços cresce diariamente. Essa é a afirmação da diretora-executiva da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual -, Maria Ines Fornazaro. "O número de produtos com aumento de preços maquiados nas prateleiras dos supermercados está crescendo todos os dias. O Procon-SP está alertando o consumidor a olhar as embalagens e os pesos dos produtos na hora de realizar suas compras em supermercados", explica. O Procon-SP vai levar amanhã, em reunião no Ministério da Justiça, a proposta de que os produtos voltem aos seus pesos antigos. "A proposta é reverter este quadro atual. Os produtos devem voltar aos seus pesos e medidas antigos para que o consumidor volte a ter a referência exata de preços", destaca a diretora-executiva do Procon-SP. A reunião terá a presença de representantes da Secretaria de Desenvolvimento de Econômico (SDE), da Secretaria de Acompanhamento Econômico (SAE), dos Procons estaduais e dos fabricantes dos produtos com pesos reduzidos. Biscoitos água e sal, biscoitos de maisena, papel higiênico, sabão em pó, desodorante, sabonete, xampu, iogurte, massa para bolo, maionese, torrada, requeijão, ovos, fraldas descartáveis, latas de sardinha, achocolatados, bronzeadores e até remédios analgésicos e antiinflamatórios estão sendo encontrados em supermercados com pesos reduzidos, mas sem a redução proporcional dos preços. "O consumidor está perdendo a referência de preços destes produtos nos supermercados.", alerta Maria Ines Fornazaro. Crime contra relações de consumo O Procon-SP já enviou ao Ministério Público do Estado de São Paulo um ofício solicitando a abertura de um inquérito contra os fabricantes destes produtos com pesos e medidas reduzidos, que estariam cometendo um crime contra as relações de consumo. "O Procon-SP também notificou alguns fabricantes a prestarem esclarecimentos ao consumidor sobre as alterações em suas embalagens", avisa a diretora-executiva do Procon-SP. Confira no quadro abaixo a lista de alguns produtos que reduziram seus pesos e medidas, sem reduzir proporcionalmente seus preços. Produto Alterações Biscoitos Os produtos que tinham antes 200 gramas podem ser encontrados em diversas embalagens, que variam de 130 gramas até 180 gramas. Papel higiênico Os rolos passaram de 40 metros para 30 metros Sabão em pó Os produtos estão com 100 gramas a menos. As embalagens de 1 quilo agora têm 900 gramas. Desodorantes A alteração foi constatada nas embalagens de desodorante líquido e roll-on. Os produtos que continham 50 mililitros estão pesando atualmente 42 mililitros Fraldas descartáveis Os pacotes de fraldas estão com duas unidades a menos. Os pacotes que antes tinham 12 unidades têm agora 10 unidades. Sardinha em lata As latas que pesavam 132 gramas estão pesando 130 gramas. Sabonetes Os produtos passaram de 90 gramas para 85 gramas. Xampu Os xampus que tinham 255 mililitros têm agora 250 mililitros. Iogurte Iogurtes de 110 mililitros estão agora com 100 mililitros. Ovos As caixas de ovos que antes tinham 12 ovos passaram a ter 10 ovos. Maionese Os vidros de maionese que pesavam 500 gramas estão pesando agora 480 gramas. Extrato de tomate As embalagens que tinham 370 gramas passaram a ter 350 gramas. Adoçante Os frascos de adoçantes passaram de 110 gramas para 100 gramas. Torrada Embalagens de torrada passaram de 200 gramas para 160 gramas. Bronzeadores As mudanças estão sendo apuradas Achocolatados As mudanças estão sendo apuradas Massa para bolo As mudanças estão sendo apuradas