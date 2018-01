‘AUMENTAR A IDADE AGORA É UM ABSURDO’

Luiz Augusto da Silva, 57 anos: ‘Vou contratar advogado’

Eu não sei se vou conseguir agora porque tem um tempo que não está contando. Acho que vou precisar contratar um advogado para me ajudar com isso. Sempre fui metalúrgico, mas fui mandado embora tem mais ou menos uns 15 anos e não conseguia encontrar outro trabalho em minha área. Para eu me manter, como eu já estava com idade, fui fazer outra coisa. Comecei a trabalhar na área da construção civil como auxiliar de construção.

O homem aqui no Brasil, depois que passa dos 40 anos, não encontra mais trabalho. Repara que eu estou fazendo uma coisa que é pesada para mim. Depois dos 60 anos, acho que vou ter muitas dificuldades. Estão falando que querem mudar (a Previdência) porque não vão ter dinheiro para pagar todo mundo. Eu acho que é só eles devolverem uma parte do que pegaram que está tudo resolvido, dá para pagar todo mundo."